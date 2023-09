30 st. C i więcej. Upał i skwar, nowa prognoza dla Polski

Gorące dni. Upalne godziny na początku jesieni

Już w środę temperatura w centrum sięgnie 26 st. C a na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 27 st. C. Jak prognozuje IMGW, w środę gorąco zrobi się już niemal w całej Polsce a na termometrach zobaczymy 25 st. C na Podlasiu i 28 st. C w centralnych regionach krajów.