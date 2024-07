Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 "to dowód na to, że Waszyngton przewodzi gangowi wojennemu". Wcześniej szef Komitetu Obrony Dumy Państwowej gen. Andriej Kartapołow powiedział, że myśliwce "nie zmienią przebiegu operacji specjalnej". - Rosja jest na to gotowa - zadeklarował.