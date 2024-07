Orban prosi Erdogana o poparcie ws. Ukrainy

Premier Węgier przybył do Stanów Zjednoczonych z Chin, które były kolejnym punktem na mapie jego - jak sam to określił - "misji pokojowej". Wcześniej, dzień po tym, jak 1 lipca Węgry objęły półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, Orban spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Trzy dni później udał się do Moskwy na spotkanie z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem.