Wielka ewakuacja z Afganistanu. Do Warszawy dotarła kolejna grupa

Szef KPRM podkreślił, że sytuacja w Afganistanie jest dynamiczna. - Z bardzo wieloma wyzwaniami na miejscu, w Kabulu, mierzą się polscy dyplomaci i wszyscy, którzy są zaangażowani w pomoc w ewakuacji. Największe wyzwanie to dotarcie do strefy, która znajduje się pod kontrolą wojsk sojuszniczych. Mieliśmy nerwowych kilkadziesiąt ostatnich godzin, dwie duże grupy osób przeznaczonych do ewakuacji nie mogły się dostać na teren lotniska, bo posterunki talibów im to uniemożliwiały - mówił Dworczyk.