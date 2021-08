Kolejny samolot z Afganistanu przyleciał do Polski. Michał Dworczyk o szczegółach

W Warszawie ok. godz. 10 wylądował kolejny cywilny samolot z Afganistanu. W ten sposób potwierdziły się informacje, które w czwartek rano przekazywał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. - W kolejnych godzinach i dniach możemy się spodziewać kolejnych takich lotów, ponieważ został utworzony most powietrzny między Warszawą a Kabulem. Między Uzbekistanem a Kabulem latają samoloty wojskowe, z Uzbekistanu do Warszawy samoloty cywilne przewożą osoby ewakuowane. Będziemy prowadzić te działania tak długo, aż będzie taka potrzeba - aż osoby, które pomagały polskiemu kontyngentowi czy polskim dyplomatom, zostaną bezpiecznie zabrane - zapowiedział Dworczyk. Szef KPRM podkreślił, że "sytuacja jest dynamiczna". - Z bardzo wieloma wyzwaniami na miejscu, w Kabulu, mierzą się polscy dyplomaci i wszyscy, którzy są zaangażowani w pomoc w ewakuacji. Największe wyzwanie to dotarcie do strefy, która znajduje się pod kontrolą wojsk sojuszniczych. Mieliśmy nerwowych kilkadziesiąt ostatnich godzin, dwie duże grupy osób przeznaczonych do ewakuacji nie mogły się dostać na teren lotniska, bo posterunki talibów im to uniemożliwiały. Udało się to dopiero dziś nad ranem - wyjaśnił.