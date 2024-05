Ewakuacja miasta przy granicy. "Zostało otoczone"

"Rozpoczęły się walki uliczne, a miasto zostało otoczone" - poinformował w niedzielę przed południem dowódca jednostki wywiadowczej Sił Zbrojnych Ukrainy Denys Jarosławski. "Mówię wam o tym, ponieważ moglibyśmy zginąć i nikt nie usłyszałby prawdy. Więc po co to wszystko?! Pierwszej linii umocnień i min po prostu nie było. Wróg swobodnie wkroczył do szarej strefy, wzdłuż całej linii kordonu" - dodał rozgoryczony wojskowy.