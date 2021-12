Europosłanka PiS ostro do Rosji: Wara od Ukrainy!

- 40 lat temu z okładem 10 milionów Polaków, tak jak ja zakochanych w "Solidarności", zadawało sobie pytanie: wejdą, nie wejdą? To było o ówczesnym Kremlu w systemie komunistycznym. Od ośmiu lat, od czasów Majdanu, robią to Ukraińcy. Co chwila muszą się zmagać z zagrożeniem, ze wrastającym niebezpieczeństwem. Od 2014 roku z aneksją znacznej części swojego terytorium, z okupacją wschodu Ukrainy. Także z presją gospodarczą, cybernetyczną, dezinformacyjną, z zabronieniem im jakiegokolwiek międzynarodowego wyboru - kontynuowała Fotyga.