Konflikt rosyjsko-ukraiński. Wiceszef MON: "Odmawiam odpowiedzi"

W programie Newsroom WP Mateusz Ratajczak zapytał wiceministra obrony o ocenę ryzyka konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. - Odmawiam odpowiedzi na to pytanie - odparł Marcin Ociepa. - Mogę powiedzieć, że mamy własne dane wywiadowcze, jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami, przede wszystkim natowskimi. Analizujemy wnioski, ale na razie nie będziemy ich ujawniać. Jesteśmy przygotowani na wszystkie scenariusze, łącznie z eskalacją konfliktu. Warunki się pogarszają i to widać od kilku lat, a w ostatnim czasie w sposób szczególny. Wyciągamy wnioski z sytuacji geopolitycznej. To nie jest tak, że chcemy wydawać pieniądze na obronność. Wolelibyśmy wydawać je na coś innego, ale jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym, które wymaga silniejszej armii - dodał.