Czerwony alarm na Ukrainie. Niepokojące dane wywiadowcze

Kijów apeluje do Niemiec

W imieniu rządu w Kijowie Mielnik zaapelował do liderów partii SPD, FDP i Zielonych, które mają utworzyć przyszły rząd w Berlinie, o wysłanie "twardych sygnałów" do prezydenta Rosji Władimira Putina, "że nie powiedzie mu się taktyka destabilizacji i prób szantażu – czy to przy pomocy dostaw gazu, migrantów czy ruchów wojska".