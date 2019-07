Europoseł PO ostro o PiS. "Są izolowani, cierpi przez nich cały region"

Beata Szydło i Zdzisław Krasnodębski nie zostali wybrani na prestiżowe stanowiska w unijnych strukturach. Zdaniem Janusza Lewandowskiego z PO, to wina polityki PiS, którą zniechęciło do siebie Europosłów.

- To, co się stało teraz z panią premier Szydło i wcześniej ze Zdzisławem Krasnodębskim, gdy kandydował na stanowisko wiceprzewodniczącego PE, jest świadectwem tego, że w dużej części Parlamentu Europejskiego jest niechęć i próba izolacji europarlamentarzystów z PiS - mówi europoseł PO w wywiadzie dla Interii.

Lewandowski twierdzi, że to nie wynik personalnej niechęci do byłej premier czy byłego wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Jego zdaniem, politycy PiS "zapracowali na to słowem i czynem przez ostatnie cztery lata". - Posłowie pamiętają, że nasza była pani premier w pierwszym swoim ruchu wyprowadziła flagę UE z urzędu. Europarlamentarzyści PiS próbują teraz przedstawić swoje porażki jako odwet za utrącenie kandydatury Fransa Timmermansa - tłumaczy.