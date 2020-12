Europoseł Łukasz Kohut wezwany do prokuratury ws. kard. Dziwisza

Europoseł Łukasz Kohut stanie przed prokuraturą ws. kard. Dziwisza

Wszystko to za sprawą reportażu TVN24 "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". W piątek wieczorem PAP poinformował, że europoseł Łukasz Kohut został wezwany do prokuratury w charakterze świadka w tej sprawie.

Polityk złożył w listopadzie zawiadomienie do prokuratury ws. kościelnego hierarchy. To do urzędu wpłynęło 13 listopada. O przesłuchaniu poinformował w mediach społecznościowych. "Presja ma sens! Już w najbliższy poniedziałek stawiam się w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Będę relacjonował" - napisał Łukasz Kohut na Facebooku.