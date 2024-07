Europarlament zmienił Grzegorz Brauna. Zaczął płacić kartą

Grzegorz Braun urządza się w Europie, choć do tej pory nie wykazywał entuzjazmu do europejskich wartości. Jego postawa sprawiła, że nie znalazł miejsca w żadnej z frakcji w PE. Nawet prawicowi Suwerenniści nie przyjęli go w swoje szeregi, choć znalazło się tam trzech europosłów Konfederacji.