Europa rozmawia z krajami arabskimi. Terroryzm i uchodźcy to tylko część problemu

Europa chce zablokować wzrost rosyjskich i chińskich wpływów na Bliskim Wschodzie. Taki jest nieoficjalny cel pierwszego szczytu UE i Ligii Arabskiej w Egipcie. Tematem rozmów są też uchodźcy i terroryzm. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Rosja i Chiny przejmują Bliski Wschód

Z kolei Chiny założyły i rozbudowują bazę wojskową i port w Dżibuti, co daje im nie tylko dostęp do Afryki Wschodniej, ale także wpływ na ważny szlak komunikacyjny przez Morze Czerwone i Kanał Sueski do Europy. Od dawna w tym niewielkim państwie swoje bazy mają Amerykanie, Francuzi, Włosi, a nawet Japończycy. Pekin zobowiązał się także zainwestować 2 mld dolarów w odbudowę syryjskiej gospodarki.