Rosja ukrywa skalę klęski w Syrii. Prawda wychodzi na jaw po roku

Rosjanie sfałszowali informacje o stratach zadanych im przez USA w Syrii. To pomogło Władimirowi Putinowi w wyborach prezydenckich. Mechanizm tuszowania faktów sprawdził się. Dopiero teraz, po roku, straszna prawda wychodzi na jaw.

Grigorij Ganczerow powiedział reporterowi agencji Reuters, że zamierza zmienić krzyż na grobie jego syna Sergeja. Na nowej tabliczce datę śmierci widniejącą na akcie zgonu zastąpi datą bitwy pod Deir az Zor we wschodniej Syrii, w której 25-letni żołnierz zginął w walce z Amerykanami.

Oficjalnie Sergej Ganczerow służący w Grupie Wagnera, czyli prywatnej rosyjskiej organizacji wojskowej, zginał w Syrii 7 marca. Rodzice wiedzą jednak, że to kłamstwo. Dotarli do byłego żołnierza, którzy przyjaźnił się z ich synem. Mężczyźni byli na tej samej pozycji bojowej, gdy trafiła w nią amerykańska bomba. Jeden zginał, a drugi został poważnie ranny. To wydarzyło się 7 lutego 2018 r.