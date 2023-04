Eros na delfinie. Niezwykłe odkrycie we Włoszech

Artefakty zostaną zachowane i zbadane, co pozwoli przyszłym pokoleniom dowiedzieć się więcej o bogatej historii i dziedzictwie kulturowym tego regionu. Oczekuje się, że odkrycie sanktuarium i znajdujących się w nim artefaktów przyciągnie do miasta jeszcze więcej turystów i przyczyni się do lepszego zrozumienia starożytnego świata.