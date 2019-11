Erdogan grozi UE ws. tzw. Państwa Islamskiego, migrantów i Cypru

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan trzyma się, przynajmniej werbalnie, twardej linii wobec Unii Europejskiej. Być może ma na to wpływ jego zbliżająca się wizyta w USA.

W obliczu planowanych unijnych sankcji prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zagroził odesłaniem do Europy większej liczby terrorystycznych bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Turcja już do tego przystąpiła, powiedział Erdogan w Ankarze przed odlotem do USA.