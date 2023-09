Emeryci z "bastionu PiS" dosadnie. "Olbrzymia hipokryzja"

Temat afery wizowej w rządzie PiS nie cichnie. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Według doniesień dziennikarza WP Patryka Słowika, kierownictwo MSZ musiało od dawna wiedzieć o wizowej korupcji. Nieoficjalne informacje mówią o 200 tys. migrantów, którzy trafili w ten sposób do Polski. Co o aferze wizowej sądzą Polacy? Reporter Wirtualnej Polski przeprowadził sondę uliczną, aby poznać zdanie mieszkańców Białegostoku. Podlasie nazywane jest bowiem "bastionem PiS". - Olbrzymia hipokryzja - komentuje podejście rządu kobieta. - Ludzie są ludźmi i należy ich przyjąć - dodaje inna, odnośnie sytuacji na granicy. Słychać też jednak głosy, że Prawo i Sprawiedliwość właściwie radzi sobie z kryzysem. - Gdyby był dopuszczony Tusk, byłoby - dzieci - po was - stwierdza jedna z rozmówczyń. - Nikt tak nie zabezpieczy, jak PiS - podkreśla kobieta. - Widziałam w telewizji, że dobrze jest - dodaje inna. Nie brakuje też zdań, że sposób zabezpieczeń na białoruskiej granicy jest jednak niewystarczający. - Zabezpieczenie granicy płotem to wyrzucone pieniądze w błoto - stwierdza mężczyzna. - Polska dla swoich obywateli nie ma za dużo do zaoferowania, a dla migrantów? Wszystko sztucznie rozdmuchane przy wyborach - dodaje. Obejrzyj materiał i dowiedz się, co mieszkańcy stolicy Podlasia sądzą na temat afery wizowej i kryzysu migracyjnego w Polsce.