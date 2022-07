Ekstremalne upały w Anglii. "To będzie absolutny rekord"

Ekstremalne upały w UK. – Ten kraj nigdy takich temperatur nie przeżywał, przynajmniej tych, jakie prognozowane są na dziś. Wczoraj rekord jednak nie padł – miało być 40 st., było maksymalnie 38. Dziś w Londynie i w południowej części Anglii może być ok. 41, a nawet 42 stopnie i to będzie rzeczywiście absolutny rekord – mówi w programie "Newsroom" WP mieszkający w Wielkiej Brytanii dziennikarz Artur Kieruzal. – Ta temperatura, ta fala gigantycznych upałów bardzo utrudnia życie. Domy są absolutnie nieprzygotowane do takich temperatur, łagodna zima i łagodne lato sprawiły, że budynku mają bardzo słabą izolację – co oznacza, że w bardzo wielu domach jest po prostu jak w piekarniku – dodaje. – Transport publiczny kuleje. Szyny kolejowe nie wytrzymują takich temperatur, nagrzewają się po prostu, rozprężają i wyginają. Wiele pociągów na terenie całej Anglii zostało już, do niedzieli odwołanych albo zostały spowolnione, co oznacza, że miliony Brytyjczyków nie mogły dotrzeć na miejsce na czas – relacjonuje. – Władze (…) apelowały (…), aby w ciągu najbliższych dni (…) unikać transportu publicznego, bo w pociągach po prostu może być bardzo gorąco i mogą nie dojechać ze względu na uszkodzenia – dodaje. Ponadto przekazał, że na lotnisku w Luton roztopił się pas startowy. – Co sprawiło, że lotnisko zostało wyłączone na czas nieokreślony, nie wiadomo, kiedy ruch lotniczy wróci w tamto miejsce. To pokazuje, jak bardzo ten kraj jest nieprzygotowany do zmian klimatu, które rozpędzają się w ciągu ostatnich lat – wskazuje reporter. Dodaje, że wysokie temperatury obniżyły także poziom wód w rzekach i jeziorach, nienotowany w Wielkiej Brytanii od kilku dekad. – (…) W sobotę rząd zdecydował się wprowadzić taką gradację alertów czerwonych na terenie całej Anglii i częściowo w Walii, a bursztynowych w całej Wielkiej Brytanii. To sprawiło, że w całej Wielkiej Brytanii służby ratunkowe musiały przygotować się do tej fali upałów – mówi, zwalniając m.in. ze szpitali wszystkich pacjentów, którzy nie wymagali natychmiastowej interwencji lekarskich, aby zwiększyć ilość dostępnych łóżek.

Rozwiń