Ekspresowa kariera polityka PiS w NBP

- Nie miałem żadnych wątpliwości, że gdy pojawiło się to zaproszenie przez pana prezydenta (Andrzeja Dudy - red.) do grona jego zawodowych doradców, co wyklucza inną niż akademicka aktywność, nie miałem wątpliwości, że moje miejsce w tej sytuacji, gdy deptana jest konstytucja, gdy łamane jest prawo w Polsce, gdy wprowadza się terror tak zwanej praworządności, moje miejsce jest w Kancelarii Prezydenta - stwierdził, mówiąc o ekspresowej zmianie pracy, warszawski radny PiS.