Eksplozje i strzały w Kijowie. Skutki ataku Rosji po wyborach w USA

Rosjanie po długiej przerwie znów zaatakowali Kijów. W nocy z 6 na 7 listopada z terytorium Rosji i Białorusi wystrzelono drony Shahed i rakiety, które spowodowały zniszczenia w Kijowie. Agencja Reutera właśnie udostępniła nagrania skutków ataku Kremla na stolicę Ukrainy. Materiał został nagrany nad ranem w czwartek. Ujęcia ukazują wielkie kłęby czarnego dymu nad centrum. W pewnym momencie widać, jak strażacy gaszą budynki, które ucierpiały podczas uderzenia z powietrza. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła większość dronów, ale spadające odłamki wyrządziły szkody w mieście. Rosja przeprowadziła atak na Kijów kilkanaście godzin po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w USA, które wygrał Donald Trump. Zdaniem CNN to jasny sygnał, że Putin oczekuje zmiany stanowiska USA wobec Ukrainy pod nową administracją. Rosja regularnie w swoich komunikatach po atakach powietrznych na ukraińskie miasta nawołuje Zachód do wycofania wsparcia militarno-finansowego dla Ukrainy, przedstawiając to jako sposób na uniknięcie dalszych ofiar wśród ludności cywilnej.