Eksplozje blisko Krymu. Moment ryzykownej akcji na Morzu Czarnym

Spektakularna akcja Ukraińców u wybrzeży Krymu. Marynarka wojenna Ukrainy poinformowała o przeprowadzeniu ataku na platformy wiertnicze Rosjan na Morzu Czarnym. Do ataku doszło na weekend, a teraz nagranie z akcji udostępniła agencja Reutera. Widać na nim momenty uderzeń w platformy wiertnicze przy wykorzystaniu dronów morskich. W wyniku ataków z zaskoczenia doszło do serii eksplozji i ogromnego pożaru. Ukraińcy twierdzą, że uszkodzili ich konstrukcję, a także systemy nadzoru na platformach, co nie jest dobrą wiadomością dla armii Putina. Rosja okupuje te platformy od 2015 roku i zdaniem Radia Swoboda, siły rosyjskie regularnie wykorzystywały instalacje do celów wojskowych po rozpoczęciu wojny w Ukrainie.