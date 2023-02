Eksplozja rosyjskiej jednostce? Kłęby dymu nad Krymem

I chociaż zarówno administracja prezydenta Donalda Trumpa, jak i jego następcy Joe Bidena wielokrotnie powtarzały po aneksji Krymu, że należy on do Ukrainy, to Blinken dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie uważają, by dążenie do odzyskania półwyspu było w tej chwili mądrym posunięciem, choć nie powiedział tego wprost - pisze Politico.