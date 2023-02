Joe Biden w Polsce. Jaki jest plan wizyty amerykańskiego przywódcy?

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, możliwe jest również, że dojdzie do spotkania amerykańskiego przywódcy z prezydentem Ukrainy. Z nieoficjalnych ustaleń gazety wynika, że Wołodymyr Zełenski ma pojawić się w Polsce w tym samym czasie, co Biden. "Lutowy przyjazd Zełenskiego do Polski ma być już wizytą oficjalną" - wskazuje dziennik, informując, że ukraińscy urzędnicy "kończą przygotowania" do tej wizyty. Amerykanie, jak dotąd nie potwierdzili tej informacji, a ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zapytany o spotkanie przywódców tych dwóch państw przekazał jedynie, że szczegóły zdradzi "jak tylko będzie to możliwe".