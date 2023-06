Ekspert SAR mówi o akcjach ratunkowych na Bałtyku. Jakie mamy szanse?

- To wszystko zależy od pory roku i temperatury powietrza i wody, a także ubrania takiej osoby. Pytanie, czy ta osoba miała na sobie cokolwiek, czy był to kapok, czy może kombinezon ratunkowy, czy miała tylko ubrania, a wtedy znaczenie ma jaki był to rodzaj, materiał - to wszystko jest kluczowe, bo wpływa na to jak długo taka osoba wytraca temperaturę swojego ciała i czy jest w stanie utrzymać się nad powierzchnią wody - poinformował specjalista SAR.