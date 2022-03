Ekspert o nieporozumieniu ws. MiG-ów dla Ukrainy. ‘’Amerykanie powinni powiedzieć tak od razu’’

Mateusz Piotrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem programu “Newsroom” WP. W 23. rocznicę wstąpienia Polski do NATO ekspert podkreślał wagę tej decyzji. - Jest żelazna podstawa gwarancji bezpieczeństwa. Decyzja o wstąpieniu do Sojuszu procentuje, zwłaszcza w tych niespokojnym okresie, gdy za naszą granicą trwa wojna - ocenił. Komentował też czwartkową wizytę wiceprezydent USA Kamali Harris w Warszawie. Stwierdził, że “nie ogłosiła zbyt wielkich konkretów”. - Przede wszystkim przydała się dlatego, że wyjaśniono pewne zamieszanie komunikacyjne wokół kwestii przekazania MiG-ów Ukrainie - mówił. - Spór o MiG-i wynikał też po części z tego, że wewnątrz administracji amerykańskiej się w tej kwestii nie dogadano pomiędzy poszczególnymi organami: departamentem stanu, departamentem obrony, Białym Domem. Skoro wojsko [amerykańskie] uważało przekazanie MiG-ów jako element eskalacyjny, to takie powinno być stanowisko Waszyngtonu w tej kwestii od początku - ocenił.