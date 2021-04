Ekspert: już za późno, by powstrzymać indyjski wariant COVID-19 w Europie

- Nie wiadomo jeszcze, czy indyjski wariant koronawirusa jest groźniejszy od innych. Jego dostanie się do Europy jest już jednak nieuniknione. Jest już za późno, by go powstrzymać - uważa wirusolog prof. Krzysztof Pyrć.

