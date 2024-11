Eksperci zaniepokojeni i rozczarowani wyborami. "To jest zadziwiające"

Wszystko wskazuje na to, że to Donald Trump wygrał wyborczy wyścig o fotel prezydenta. Dr Barbara Brodzińska-Mirowska w specjalnym programie WP “Ameryka Wybiera” mówiła, że w związku z tym, że sondaże były tak wyrównane, trzeba było się spodziewać jednej i drugiej opcji, ale "jest lekko zaniepokojona". Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, o co dokładnie. - Oto jak będzie wyglądał światowy ład, ponieważ jest to polityk nieprzewidywalny - wyjaśniła. Zwróciła również uwagę na wpisy Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, które z "potrafią wstrząsnąć giełdami i emocjami". - Uważam, że to jest niekorzystna sytuacja, biorąc pod uwagę napięcia geopolityczne, więc jestem wybitnie zaniepokojona jego niestabilnością - podkreśliła. Dr Mirosław Oczkoś natomiast stwierdził, że jest rozczarowany. - Ostatni tydzień dawał nadzieję, że Kamala Harris może wygrać te wybory - powiedział ekspert. Powiedział także, że "Stany muszą to przeżyć i już to przeżyły nieraz". - Skoro wytrzymano pierwszego Trumpa, to może się da wytrzymać drugiego Trumpa - mówił dr Oczkoś, jednocześnie podkreślając, że podczas jego pierwszej kadencji był inny moment na świecie. - To jest zadziwiające, że ani wiek nie przeszkadza, ani charakter - powiedział. Wskazał także, że Trump nazywany jest nawet "mizoginem".