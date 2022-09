Eksperci badali katastrofę na Odrze. Przedstawili wnioski z raportu

Badania potwierdziły hipotezę złotych alg

Wnioski z raportu przedstawiała prof. Agnieszka Kolada. Jak wskazała, pobrano 334 próbek ryb do badań, 278 przekazano do badań toksykologicznych i 56 do badań anatomopatologicznych i histopatologicznych. Próbki przebadano na obecność 300 substancji.