Prezes NIK nie odpuszcza PiS-owi. Marian Banaś zapowiada kontrolę działań rządu po katastrofie na Odrze

Według informacji WP do Prokuratury Generalnej wpłynął też wniosek o objęcie nadzorem przez Prokuraturę Krajową wszystkich prowadzonych postępowań w sprawie zanieczyszczenia Odry. Wirtualna Polska widziała pismo w tej sprawie. Pojawiają się w nim ważne pytania, m.in. o to, czy w ramach wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami UE polski rząd zwrócił się do Niemiec o udostępnienie wykonanych przez nich badań jakości wody wskazujących na występowanie kationu rtęci.