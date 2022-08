"Państwo było na urlopie". Wnioski po poselskich kontrolach w sprawie Odry

Miażdżące wnioski po poselskich kontrolach

- Ryba psuje się od władzy - stwierdziła posłanka Gabriela Lenartowicz. Członkini Platformy Obywatelskiej krytycznie odniosła się do założeń przyjętego kilka lat temu prawa wodnego. - Dobrze funkcjonują Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, ale zostały pozbawione znaczących kompetencji. Nie ma monitoringu środowiska. Co o czym się mówi to tylko zbiór pobożnych życzeń - stwierdziła Lenartowicz.