Egzekucja rosyjskich żołnierzy. "Za odmowę wykonania rozkazu"

Siedmiu nieuzbrojonych żołnierzy zostaje zmuszonych do zejścia do piwnicy. Gdy tylko weszli, do pomieszczenia wpada pięć granatów. Jeden z żołnierzy idzie sprawdzić, czy wszyscy jego "towarzysze" nie żyją. Ocalałych dobija pistoletem. Pada siedem strzałów. Aby ukryć zbrodnię, ciała mężczyzn i samochód zostają spalone.