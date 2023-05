Egzamin ósmoklasisty. Przecieki z j. polskiego? Stawiają na Dziady

Egzamin ósmoklasisty 2023. Przecieki? Tego szukają internauci

Kolejnym miejscem, w którym ósmoklasiści szukają przecieków na egzamin, jest Google Trends. To narzędzie do monitorowania fraz, interesujących użytkowników internetu. Co - zdaniem internautów - pojawi się na egzaminie ośmioklasisty z j. polskiego? We wtorkowy poranek najczęściej szukano informacji o "Zemście" A. Fredry, "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza, "Kamieniach na szaniec" A. Kamińskiego oraz informacji na temat imiesłowów.