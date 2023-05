Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2023? Wkrótce uczniowie przystąpią do testów

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i j. obcego?

Egzaminy ósmoklasisty 2023 potrwają od 23 do 25 maja. W tym czasie uczniowie zmierzą się z zadaniami z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego - najczęściej wybieranym, jest język angielski. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, do testów przystąpi niemal 520 tysięcy osób - w tym ponad 14,4 tys. uczniów-obywateli Ukrainy. Przystąpienie do egzaminów jest obowiązkowe - nie można ich jednak nie zdać, ponieważ w przypadku egzaminów ósmoklasisty nie określono progu zdawalności.