Egzamin ósmoklasisty 2023. Minister Czarnek zwrócił się do młodzieży

Egzaminy ósmoklasisty to pierwsze ważne testy, z którymi mierzą się uczniowie szkół podstawowych. Dla wielu z nich egzamin stanowi "małą maturę", której wynik zaważy o przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej. Do młodzieży, która we wtorek 23 maja rozpoczęła zmagania z arkuszami kilka słów skierował minister edukacji Przemysław Czarnek. Czego życzył uczniom rozpoczynającym egzaminy?