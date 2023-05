Matura 2023 zostanie unieważniona? Szef CKE o incydencie na egzaminie z matematyki

Do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 294 tysiące osób. Krótko po godzinie 9:00 w internecie opublikowane zostały arkusze z zadaniami. Oznacza to, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną telefon komórkowy, co - jak podkreśla CKE - jest zabronione. Dyrektor komisji, dr Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapowiada konsekwencje i informuje, że komisja wie, gdzie doszło do przecieku.