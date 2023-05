Matura matematyka 2023. Zadania. To pojawiło się na egzaminie

Matura matematyka. Przecieki. Z tym mierzyli się maturzyści

Do egzaminu maturalnego z matematyki przystąpiło ponad 294 tysięcy osób. Większość zdających mierzyła się z zadaniami zgodnymi z nową postawą programową - niemal 158,5 tys. abiturientów zdawało maturę z matematyki w formule 2023. Dla porównania do "starej" formuły przystąpiło ponad 130 tys. osób. Jakie zadania pojawiły się w arkuszach? Maturzyści, którzy opuścili egzamin, przedstawili odmienne zdania - jednym polecenia z matematyki nie sprawiły trudności, inni wskazywali, że był to trudny egzamin.