Matura 2023. Matematyka. Zadania. Co znajdzie się w arkuszach?

Matura matematyka 2023. Arkusze dla nowej formuły. Te zmiany czekają maturzystów

Do matury w formule 2023 przystąpią maturzyści, którzy ukończyli w tym roku czteroletnie liceum. Ci absolwenci również rozpoczną egzamin z matematyki w poniedziałek 8 maja o godzinie 9:00. Na rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza będą jednak mieli o 10 minut więcej niż zdający "starą" formułę, czyli 180 minut. Abiturienci w tym czasie będą musieli rozwiązać zadania otwarte - jak podaje CKE, będzie ich od 7 do 13 oraz zadania zamknięte. W przypadku tzw. nowej formuły 2023 maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 46 - 29 pkt za zadania zamknięte oraz 17 pkt za zadania otwarte.