Egzamin ósmoklasisty 2023. Termin dodatkowy. Kiedy wypada?

Pod koniec maja uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystąpią do egzaminu 8-klasisty. Są to testy obowiązkowe - każdy ósmoklasista musi do nich podejść przed ukończeniem szkoły. Dla osób, które nie będą w stanie napisać egzaminu w terminie podstawowym, przewidziano sesję dodatkową. Kiedy?