Edukacja zdrowotna. Wiadomo, co sądzą o tym Polacy

Rząd zaproponował wprowadzenie nowego przedmiotu dotyczącego edukacji zdrowotnej do programu nauczania w szkołach. Wśród tematów poruszanych w czasie lekcji, ma być między innymi edukacja seksualna i to wzbudziło największe kontrowersje w społeczeństwie.

Nowy przedmiot, zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji, miał być wprowadzony jako obowiązkowy od roku szkolnego 2025/2026 i zastąpić "Wychowanie do życia w rodzinie" (WDŻ). W trakcie rozmów w rządzie na ten temat wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oznajmił, że nie będzie to przedmiot obowiązkowy, co spotkało się z wyraźnym zaskoczeniem w MEN. Także Donald Tusk przyznał, że jest "zwolennikiem, żeby w takiej sytuacji stawiać raczej na dobrowolność niż na przymus".