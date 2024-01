"Dzika radość" Rosji. Wskazał niepokojące działania PiS wokół więźniów

Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP na Łowie i w Armenii, mówił w programie "Newsroom WP", że "patrzy z niepokojem" ma próby umiędzynarodowienia sprawy Wąsika i Kamińskiego dokonywane np. przez Przemysława Czarnka czy prezydenta Andrzeja Dudę. - Wyprowadzają to na forum światowe, poza struktury Unii Europejskiej, w ramach których funkcjonujemy. (...) Jest to trochę takie rozpaczliwe szukanie punktów zaczepienia do tej narracji (o "więźniach politycznych" - red.), która jest niezbyt prawdziwa. Bo to, że polityk jest w więzieniu, nie oznacza, że jest więźniem politycznym. To dwie różne rzeczy - stwierdził. Kpił z tego, że Duda podnosił tę kwestię na forum w Davos. - Trochę historycznie krzyczymy na cały świat: "biją". (...) Mi to przypomina tę żałosną scenę w samolocie jak Jan Rokita krzyczał kiedyś: "Niemcy mnie biją" - mówił. Dodał, że Rosja patrzy na tę sytuację z "dziką radością".

