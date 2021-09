"Dziewięciu czarnoskórych chodziło po wsi. Policja o durnowate rzeczy się pyta". Mieszkańcy Michałowa o stanie wyjątkowym

Nie obawiają się migrantów. "Nie będę żałować chleba"

Sołtys podkreśla, że ani ona, ani mieszkańcy nie boją się migrantów, bo widywane grupy to niekiedy rodziny z malutkimi dziećmi. - Co oni mogą zrobić, jak ledwo stoją na nogach? Na pewno nikt nie będzie żałował im chleba czy wody, jak poproszą. Chociaż zdarzają się tacy bardziej wkurzeni. To ci, których straż graniczna już drugi czy trzeci raz wywiozła na granicę. W sąsiedniej wsi byli tak zdesperowani, że weszli do domu starszej kobiety, przestraszyli ją i wzięli z lodówki chleb i pomidory - relacjonuje sołtys.