Dziewięć kobiet stanęło na trasie Marszu Niepodległości 2017. Sąd je uniewinnił

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uniewinnił w czwartek dziewięć kobiet, które dwa lata temu stanęły na trasie Marszu Niepodległości z transparentem "Faszyzm stop". Zdaniem policji, "przeszkadzały w przebiegu legalnego zgromadzenia publicznego". Sędzia uznał, że nie miały takiego zamiaru.

"Protest przeciwko bierności"

- To był protest przeciwko bierności policji i władz. Hasła nawołujące do nienawiści, eksterminacji, eliminowania innych narodowości to nie jest coś, co człowiek uważający się za przyzwoitego może tolerować i patrzeć na to bezczynnie - mówiła Zofia Marcinek.