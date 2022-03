Dziewczynka śpiewająca w kijowskim schronie. Amelia podbiła serca całego świata

Amelia zaśpiewała w kijowskim schronie. Sceny chwytają za serce

W ostatnich godzinach do sieci trafiło też nagranie z jednego ze schronów w Kijowie, które zamieściła na Facebooku Marta Smekhova. "Widząc w jednym z kijowskich schronów bombowych, jak dzieci rysują jasne rysunki w półciemnym tle, oczywiście nie mogłam po cichu przejść obok. Zatrzymałam się, pochwaliłam, zaoferowałam, że zrobię małą wystawę, żeby jakoś ozdobić to niezbyt wesołe miejsce" - napisała kobieta, do której po chwili zwróciła się mała Amelka.