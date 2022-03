Dziennik Alony z Kijowa. "Rosjanie nie patrzą, co ostrzeliwują"

Słyszałeś to? U nas taka teraz codzienność. Ludzie cierpią i giną. Cierpią dzieci. Moja mała siostrzyczka ma tylko pięć lat. Ciągle płacze. Pyta mnie: "Dlaczego oni chcą nas zabić? Co my takiego zrobiliśmy?". Nie potraficie sobie wyobrazić, jak się wtedy czuję. Albo jak się boję o mojego męża. On w 2014 roku zgłosił się na ochotnika, żeby walczyć z separatystami w Donbasie. Potem wstąpił do pułku "Azow". Był ciężko ranny. Uratowali go towarzysze broni. A teraz znowu poszedł walczyć.