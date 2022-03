Agresja Putina na Ukrainę. "Wojnę z Rosją może wygrać Turcja"

Maksymilian Dura, komandor rezerwy Marynarki Wojennej: Rosjanie nie mają w ogóle żadnej taktyki. To, co przygotowali, to działania wzięte z podręcznika, ale nieprzystające do sytuacji na Ukrainie. Nie wzięli pod uwagę postawy ludności ukraińskiej, trudności poruszania się po terenie oraz wyposażenia i wyszkolenia armii ukraińskiej. To, co zastosowali, to taktyka żelaznej pięści, która w przypadku Ukrainy się nie sprawdziła.