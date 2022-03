Putin próbuje zastraszyć protestujących. Obowiązkowa służba w Donbasie i gigantyczne kary

15 lat więzienia

Projekt przewiduje wprowadzenie odpowiedzialności karnej w postaci grzywny od 700 tys. do 1,5 mln rubli lub pozbawienia wolności na trzy lata za rozpowszechnianie świadomie nieprawdziwych informacji o Siłach Zbrojnych Rosji. Co więcej, jeżeli naruszenie to zostanie popełnione z wykorzystaniem ich oficjalnego stanowiska, przez grupę osób lub grupę osób ze sztucznym tworzeniem dowodów oskarżenia, kara wyniesie od 5 do 10 lat więzienia. W przypadku "rażącego" rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, które pociągnie za sobą poważne konsekwencje, sąd będzie mógł skazać winnego na karę od 10 do 15 lat więzienia.