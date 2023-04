Dzień Ziemi 2023. Co można zrobić dla planety?

Światowy Dzień Ziemi. Proste sposoby wspierania natury

O Dniu Ziemi obchodzonym w 2023 roku po raz 53. przypomina m.in. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. "Ziemia to jedyne miejsce do życia, jakie jest nam dane, dlatego my, jej mieszkańcy, musimy zadbać o to, by była domem także dla przyszłych pokoleń". Instytucja wskazała również, jakie działania mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Są nimi m.in.: