Dyrektor generalny WHO o "apartheidzie szczepionkowym" na świecie

Szef WHO apelował już wcześniej

Dyrektor generalny WHO już wcześniej apelował do koncernów produkujących szczepionki przeciwko COVID-19, aby z uwagi na problemy z dostawami z indyjskich fabryk udostępniły dodatkowe dawki dla programu COVAX. Projekt ma na celu pomoc biedniejszym krajom w dostępie do szczepionek.