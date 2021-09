Dymisja w rządzie. Odchodzi wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas

W 2019 nie dostał się do Sejmu, ale został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W lutym 2021 prezydium zarządu Porozumienia (uznające za prezesa partii Jarosława Gowina) zawiesiło go (podobnie jak Adama Bielana) w prawach członka partii. Następnie decyzją sądu koleżeńskiego został wykluczony z ugrupowania. Dołączył wtedy do Partii Republikańskiej.