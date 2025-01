Dyktator podjął decyzję. Wysyła kolejnych żołnierzy do Rosji

"Od momentu wysłania pierwszej grupy liczącej 11 tysięcy żołnierzy minęły prawie cztery miesiące. W tym czasie jej liczebność zmniejszyła się o jedną trzecią. Dodatkowo kilku żołnierzy trafiło do niewoli. Mimo to Korea Północna zwiększyła przygotowania do przerzutu dodatkowych sił na pomoc armii prezydenta Władimira Putina" – zaznaczyło JCS.